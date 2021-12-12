Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'dan göl için çağrı - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır Beyşehir Gölü'nü besleyen ana kaynaklarının korunması çağrısında bulundu.

Başkan Bayındır düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana tamamlanan, devam eden ve üzerinde çalıştıkları projelere ilişkin bilgi verdi.

Beyşehir Gölü'nün bu yıl yaşanan şiddetli kuraklıktan çok etkilendiğine dikkati çeken Bayındır, "Beyşehir Gölü'nün kaynaklarını geliştirip, zenginleştirmek zorundayız." dedi.

Beyşehir Gölü'nün dünyada içilebilir niteliğindeki sayılı göllerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Bayındır, yaşanan sorunların sadece Beyşehir ve Konya'nın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkesin sorunu olduğunu söyledi.

Bayındır, ""Bu gölü Konya savunmalı, o tarımda su bekleyen benim değerli ziraatçım, çiftçim savunmalı. Bu kıyılar, şu adacıklar çıkmaya başladı mı, 'Eyvah' deriz biz. Şurada 300 metre kıyıda balçık batak oluşmaya başladı mı, derken kurak, çatlayan topraklar Beyşehir Gölü'nün hak ettiği yer değildir." dedi.

Beyşehir Gölü etrafına geçmişte yapılan gölet ve barajların gölü besleyen ana kaynaklara olumsuz etki yaptığına vurgu yapan Bayındır, bu yüzden yeni yapılan ya da yapılacaklara da karşı olduklarını belirtti.

Bayındır, Beyşehir Gölü'nü besleyen Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki Pınargözü Mağarası'ndan çıkan suyun önüne gölet yapıldığını hatırlatarak, "Beyşehir Gölü'nün ana kaynaklarını öldürmeyin, bu güzelliği yok etmeyelim. Sulanacak alan çoğaldı, vahşi sulama yöntemleri çoğaldı. Hep beraber Beyşehir Gölü'nün kaynaklarını geliştirmek, zenginleştirmek zorundayız." diye konuştu.