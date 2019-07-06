Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın ziyaretleri
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Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın ziyaretleri

8 dakika önce

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı makamında ziyaret etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın ziyaretleri, System.String[]
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akış, "Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Adil Bayındır'la ilçemizin meselelerini enine boyuna istişare etme imkanını bulduk. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Bayındır da ziyarete ilişkin, "Ankara'daki uzayan kolumuz, önce Beyşehir demeyi bilen, asaletiyle, duruşuyla memleketimizin yetiştirmiş olduğu değerli insan, sayın Mustafa Akış Bey'i makamında ziyaret ettik. Ziyarette, şehrimiz için önem arz eden konularda istişarelerde bulunduk. Çözüm noktalarında ortak hareket etme kararı aldık. Yakın ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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