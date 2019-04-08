Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır Mazbatasını Aldı

Beyşehir
ilçesinde, bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Adil Bayındır
, mazbatasını aldı. Beyşehir Adliyesi
'ne kalabalık bir grupla gelen Bayındır'a mazbatasını, İlçe Seçim Müdürü Ali Tekedere takdim etti.
Bayındır, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Beyşehir adına anlamlı bir gün. Ben bunu çok yaşadım, 4'üncü kez oluyor bu. İnşallah kazanan Beyşehir olsun diyorum." dedi.
Seçim sürecinde Beyşehir'in birliğini sağlamayı taahhüt ettiğini hatırlatan Bayındır, "İnşallah mazbatayı alırken bu bilinci hiç kaybetmeyeceğim. Beyşehir'in birliği adına çalışacağım. Beyşehir halkı adına çalışacağım. Beyşehir halkının beklediklerine, gecemi gündüzüme katarak cevap vereceğim." diye konuştu.
İlçe Seçim Müdürü Ali Tekedere de hayırlı olsun dilekleriyle mazbatasını Başkan Bayındır'a verdi.
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın, 10 Nisan
'da yapılacak devir teslim töreninin ardından görevine başlayacağı bildirildi.