Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır sanatçılarla buluştu - Son Dakika

Beyşehir'e gelen film yönetmeni Hakan Cigaoğlu ve beraberindeki oyuncu, yapımcı, senarist ve görüntü yönetmeni ile Belediye Başkanı Adil Bayındır'a ziyarette bulundu.

Film yönetmeni Cigaoğlu, oyuncu Melih Selçuk, yapımcı Ali Adnan Özgür, görüntü yönetmeni Birkan Yorulmaz, senarist Doğan Yavuz, genel koordinatör Burçin Akın ve yapım asistanı Ece Melika Candan'ın, Bayındır'ı ziyaretinde, Beyşehir'de çekimi yapılabilecek belgesellerin istişareleri yapıldı. Beyşehir'in tarihi ve turizm alanlarını gezen sanatçılar, ilçeye olan hayranlığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Bayındır, misafirleriyle daha sonra sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Bayındır ve beraberindeki sanatçılar, Şükran Köyü'nde film yönetmeni Atalay Taşdiken'le biraraya geldi. Taşdiken, Sonsuz Şükran Köyü ve yöre ile ilgili bilgiler verdi.