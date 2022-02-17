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Beyşehir Belediye Başkanı şampiyon milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı şampiyon milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi

17.02.2022 14:45
Beyşehir Belediye Başkanı şampiyon milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Beyşehirli milli tekvandocu Fatma Keleş'i makamında kabul etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Beyşehirli milli tekvandocu Fatma Keleş'i makamında kabul etti.

Bayındır, uluslararası şampiyonadaki üstün başarısı nedeniyle milli tekvandocu Keleş"i kutladı.

Bayındır, "Kızımızı yetiştiren ailesine ve antrenörlerine de şükranlarımı sunuyorum. İlçemizi temsil eden tüm Beyşehirli milli sporcularımıza başarı ve sağlıklar diliyorum." dedi.

Başkan Bayındır, konuşmasının ardından Keleş'i altınla ödüllendirdi.

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Adil Bayındır, Türkiye, Antalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Belediye Başkanı şampiyon milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi - Son Dakika


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