Beyşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Beyşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı.

İlçede, son yağışların can suyu olduğu Beyşehir Gölü, belediye meclisi toplantısının da gündemine geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yılın ilk meclis toplantısında, geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle Beyşehir Gölünde kıyılarındaki su seviyesinin çok düştüğünü hatırlattı.

Bayındır, son 10 günde beklenen kar yağışının geldiğini dile getirerek, "Şükürler olsun Beyşehir Gölü adına güzel oldu. Gittiğimiz, geldiğimiz bölgelerde kar kalınlığı bizi mutlu etti. Anamas Dağı'nda doyasıya kar gördük. 2-2,5 metrelere varan yerler olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Çünkü bu yağışlar en çok gölümüze yararlı olacak. İşte bizlerin derdi bu Beyşehir ve Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü'nün en büyük besleyeni yeraltı su seviyesinin yükselmesi, akabinde düdenler, bir yandan ırmakların dolu gelmesi Derebucak barajının dolu dolu Gembos'a inmesi, oradan Beyşehir Gölü'ne devalüasyonla gelmesi bunları gözledik. İnşallah böyle 1-2 sefer kar yağışı olursa bizim o kenarları su olan bir Beyşehir Gölünü göreceğiz. Onu da böylece temennilerimiz arasından söyleyelim. 2022'nin ilk meclis toplantısı hepinize ve hepimize birim amirlerimize hayırlar getirsin." diye konuştu.

Meclis toplantısında ayrıca gündemdeki konular müzakere edilerek karara bağlandı.