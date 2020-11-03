Beyşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde araç filosunu daha da güçlendirdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin araç filosuna 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 1 silindir, 1 arazöz, 1'i kovalı 2 kamyonet olmak üzere 8 araç ve iş makinesini dahil ettiklerini aktardı.

Bayındır, Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, alımı yapılarak ilçeye kazandırılan araç ve iş makinelerinin belediyenin kendi öz kaynakları ile sağlandığını dile getirerek, "Bunlardan arazöz ve kamyonetler, belediyemizin atıl vaziyette duran araçlarıydı, geri dönüşümü sayesinde ilçe belediyemizin araç filosuna yeniden hizmetlerde kullanılmak üzere dahil edilmiştir." dedi.

Yeni araçlarla ilçede yeni hizmetlere yelken açacaklarını belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"Böylesine bir dönemden hep beraber bir yandan borç ödeyerek, bir yandan arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte aldığımız kararlar tüm şehrimizin yarınına hitap etsin diye 67 mahalleye planladığım 6 bölgeye ihtiyacı olduğunu gördüm. O nedenle bu şehrin belediye başkanı olarak hedefim, 6 bölgeyi kurup merkez ve 5 de diğer kenar bölgelerde her birinin merkezinde istasyonlar oluşturup, bir çalışma sahası yaratmaktır. Planım budur. Çünkü Beyşehir Gölü'nü ve Beyşehir'i bir bütün olarak düşünmek zorundayız."

Bayındır, önümüzdeki nisan ayı döneminde de ikinci parti olarak araç filosuna yeni iş makinelerinin kazandırılacağını dile getirdi.

Programa, Kaymakam Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.