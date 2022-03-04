Beyşehir Belediyesi atık yağı toplama merkezi kurdu - Son Dakika
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Beyşehir Belediyesi atık yağı toplama merkezi kurdu

04.03.2022 15:09
Beyşehir Belediyesi atık yağı toplama merkezi kurdu

Beyşehir Belediyesinin Beyşehir ilçesinde atık yağ toplama merkezi kurduğu bildirildi.

Beyşehir Belediyesinin Beyşehir ilçesinde atık yağ toplama merkezi kurduğu bildirildi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünce makine ikmal tesisine ait ilgili yönetmelik çerçevesinde, 5 yıl süreyle geçerli "motor yağı değişim noktası izin belgesi" alınarak atık yağ toplama merkezi kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Aralık 2019'da yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile motor yağı değişim noktalarının kayıt altına alınarak yetkilendirilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturulmuştur. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarının, tamirhanelerin, servislerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi için Entegre Çevre Bilgi Sistemi ile entegre olarak Motor Yağı Değişim Noktası uygulaması devreye alınmıştır.

Ayrıca çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, motor yağının atığa dönüştükten sonra da takibinin yapılması, toplama miktarlarının artırılması, atık yağlardan baz yağı üretiminin sağlanarak ekonomiye kazandırılması ve yasa dışı kullanımının önlenmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Belediyesi atık yağı toplama merkezi kurdu - Son Dakika


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