Beyşehir Belediyesi bazı mahallelere bekleme durağı kurdu - Son Dakika
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Beyşehir Belediyesi bazı mahallelere bekleme durağı kurdu

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, bazı noktalara bekleme durağı yerleştirildiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi bazı mahallelere bekleme durağı kurdu, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, bazı noktalara bekleme durağı yerleştirildiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen yoğun talep üzerine, Belediyesi kademelerinde üretilen bekleme duraklarının, ihtiyaç duyulan 10 farklı noktaya yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, durakların, özellikle öğrenciler ile çalışanların toplu taşıma aracını beklerken kış şartlarında soğuk hava ve yağışlardan yaz aylarında ise güneşin kavurucu sıcaklarından olumsuz etkilenmemeleri için özel olarak imal edildiği aktarıldı.

Durakların yerleştirildiği mahallelerin Akçabelen, Gölkaşı, Gökçimen, Akburun, Sadıkhacı, Hamidiye Yeşilyurt, Esentepe, Dalyan ve Yeni Mahalle olduğu belirtildi.

Bekleme durağı konulan yerleşim merkezlerindeki mahalle sakinleri, verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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