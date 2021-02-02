Beyşehir Belediyesi fide ve çiçek üretimini kendi seralarında gerçekleştiriyor - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi'nin fide ve çiçek üretimini kendi bünyesindeki seralarında gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "üreten belediyecilik" anlayışı ile hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları kendi imkanlarımızda yaparak belediyemiz bütçesine de önemli katkılar sağlıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından otomatik sulama ve ısıtmalı tam donanımlı seralarımızda gül ve farklı çiçek fidelerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz bu seralarda aynı zamanda tohumdan kekik üretimi çalışmalarını da sürdürüyor. Bu yıl, yeni sezonda lavanta üretimi için de seralarımızda hazırlıklar yapılmaktadır. İnşallah, yeni ekim sezonunda toprakla buluşturacağımız lavanta bitkileriyle, ilçemizin lavanta kokmasını sağlayacağız. Yine, ilçemizin park ve yeşil alanları, refüjlerini bu yıl kendi ürettiğimiz çiçeklerle süsleyeceğiz. Halihazırda toprakla buluşturacağımız 8 bin gül fidesi seralarımızda hazır bulunmaktadır."