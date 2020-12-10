Beyşehir Belediyesi hizmet binasında Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi hizmet binasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında üst düzey tedbirlerin uygulandığı ve HES kodu olmayan kişilerin girişine izin verilmediği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, hem halkın, hem de belediye personelinin sağlığını ön planda tuttuklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve direktifleri doğrultusunda Beyşehir Belediyesi hizmet binasında da üst düzey tedbirlerin alındığını hatırlattı.

Bayındır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gerek giriş çıkışlarda, gerekse ilgili birimlerimizde tüm tedbirlerimizi aldık. Dolayısıyla vatandaşlardan gelen makam ya da ilgili birim ziyaret taleplerini çok önemli olmadıkça geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda tüm hemşehrilerimden anlayış bekliyorum. Belediyemize ziyaretleri azaltma kararı aldık. Müsait olduğumuzda belediyemize gelenleri bugünlere kadar hep geri çevirmemeye gayret ettik. Ancak, vaka ve hasta sayılarındaki artışlar bize gösterdi ki artık daha tedbirli olmamız gerekiyor. Birebir görüşmekten ziyade telefonla veya sosyal medya ile personelimize ya da bana ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar açısından da personel açısından da buna riayet etmek zorundayız."

Öte yandan, belediye hizmet binasında günlük dezenfekte ve hijyen çalışmalarının daha da artırıldığı, tüm birimlerde ve halkın ortak kullanım alanları olan kapı kolları, tuvalet, asansör gibi alanlarda bu faaliyetlerin sürekli hale getirildiği belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler uyarınca, hizmet binasına HES kodu olmayanların girişine izin verilmediği, maske kontrolü ve ateş ölçümlerinin yapılması ve fiziki mesafeye dikkat edilmesi hususunda yapılan uyarıların ardından vatandaşların binaya alındığı aktarıldı.