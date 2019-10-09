Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi kendi parkesini kendisi üretmeye başladı
Son Dakika Güncel Beyşehir Belediyesi kendi parkesini kendisi üretmeye başladı

Beyşehir Belediyesi kendi parkesini kendisi üretmeye başladı

1 saat önce

Beyşehir İlçe Belediyesi, yeni satın aldığı tesislerinde merkez ve dış mahallelerdeki yollara sereceği kilitli parke taşını, kaldırımlarda kullanacağı bordürünü kendisi üretmeye başladı.

Beyşehir Belediyesi kendi parkesini kendisi üretmeye başladı, System.String[]

Beyşehir İlçe Belediyesi, yeni satın aldığı tesislerinde merkez ve dış mahallelerdeki yollara sereceği kilitli parke taşını, kaldırımlarda kullanacağı bordürünü kendisi üretmeye başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçirdikleri tesislerde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanacakları kilitli parke taşlarını artık Belediye olarak kendilerinin üretmeye başladığını söyledi.

Amaçlarının, kendi ihtiyaç duydukları parke taşlarını daha ucuza getirerek üretmek olduğunu vurgulayan Başkan Bayındır, şunları kaydetti:

"Malımızı kendimiz üreteceğiz, kaliteyi kendimiz göreceğiz. Birebir yaşayacağız ve şehrimizin de ayağına sereceğiz. Yani biz kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayan, hizmet üretirken de kendine yeten bir belediye haline getirmek zorundayız kurumumuzu. Asfaltsa asfalt, parke ise parke, andazitse andazit, yani doğal taş ise doğal taş, bütün bunları bu şehirde mozaiğinden tutun mermer sektöründe kalifiye eleman nasıl yetiştirilir. Onunla ilgili eğitimlere de yakın zamanda başlayacağız."

Organize Sanayi Bölgesi, Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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