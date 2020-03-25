Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı

6 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği istişare toplantısında parkları kullanıma yasakladıklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği istişare toplantısında parkları kullanıma yasakladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) mücadele eylem kapsamında Belediye'nin meclis toplantısında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Bayındır, "Salgına karşı dış mihrakın yarattığı, infiale kadar her şey için el birlik olmak zorundayız. Buradan şu son günlerde koronavirüs adı altında, dünyayı kasıp kavuran, bu felaketin karşısında el birlik olarak yardımlaşmak durumundayız. Muhtarlarımıza bu işin hassasiyetini, bu işin önemini anlatmak bakımından bi raraya geldik."dedi.

Bayındır, bu süreçte milletin uğrayabileceği en küçük bir zararın bile kendilerini derinden yaralayacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin insanına doğru bilgiler vermek bakımından biz tedbirlerimizi doğru alırsak, temizliğimizi doğru yaparsak bu salgını atlatmış oluruz. 65 yaş üstü için bazı yasaklar geldi, ben de 70 yaşıma girdiğime göre yasaklılardan sayılıyorum ama sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlarını ve bazı yetkilileri bu konuda muaf tuttu. Çünkü biz gecemizi gündüzümü size harcamak zorundayız. Görevimiz bu ve görevimizin başındayız. Hep beraber, omuz omuza; bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu insanlar bizim, sloganıyla bu yola çıkacağız. Geceleri gündüzleri aksayan bir şey varsa, kim olursa olsun yaşlısı, genci fark etmiyor yetişemeyebilir hastası vardır, sağı vardır. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede özellikle 65 yaş üstü yaş vatandaşlarımız için Zabıta Müdürlüğümüz AVM'lerle de görüşerek vatandaşlarımızın eksiklerini tamamlamaya başladı. Başta Kaymakamımız, belediyemiz, devletimizin kurumlarıyla, istişare ile dayanışma ile kol kola el ele birlikte çalışacağız. Bu nedenle ben onlardan gelen bu talepten ötürü başta muhtarlar derneği başkanı Metin Metli kardeşim nezdinde bütün muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Başta çocuklarımızı parklara salmayalım. Parkları yasaklıyoruz, her ne kadar her türlü dezenfekte işlemi yapsak da tedbirli olmamız gerekiyor. Devletin genelgelerine hepimiz riayet etmek zorundayız. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bizi arayıp birimlerimizden yardım isteyebilir. Biz o vatandaşımızın yanında olmak zorundayız. Mahallerimizdeki muhtarlarımız zaten onun gereğini yapıyor. Zabıtamız ile diyaloga geçerek hep beraber doğru şeyler yapacağız."

Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:12 Kaynak: AA

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