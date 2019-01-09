Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi'nden Dış Mahalleye Çok Amaçlı Salon

Beyşehir Belediyesi'nden Dış Mahalleye Çok Amaçlı Salon

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak bitirilemeyerek yarım kalan yapıya Beyşehir Belediyesi el atarak çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü.

Beyşehir Belediyesi'nden Dış Mahalleye Çok Amaçlı Salon, System.String[]
Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak bitirilemeyerek yarım kalan yapıya Beyşehir Belediyesi el atarak çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Üçpınar Mahallesine içerisinde düğün, nişan merasimlerinin de yapılabileceği çok amaçlı bir toplantı salonu kazandırdıklarını söyledi.


Yerleşim merkezi köy statüsünde iken muhtarlık tarafından düğün salonu yapılmak üzere temelleri atılan binanın tamamlanamadığı için yıllardır atıl vaziyette beklediğinin belirtilmesi üzerine kurum olarak harekete geçtiklerini belirten Özaltun, şunları söyledi:

"Üçpınar Mahallesi Muhtarlığı ile mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine 25 yıldır atıl vaziyette bekleyen binaya el atarak, yapıyı düğün ve nişan merasimlerinin yanısıra toplantı amaçlı olarak da kullanılabilecek çok amaçlı bir salon haline dönüştürdük. Mahallemize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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