Beyşehir Belediyesi'nden Dış Mahalleye Çok Amaçlı Salon
1 saat önce
Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak bitirilemeyerek yarım kalan yapıya Beyşehir Belediyesi el atarak çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü.
Beyşehir
ilçesinde, yaklaşık 25 yıl önce düğün salonu yapılması planlanarak temeli atılan ancak bitirilemeyerek yarım kalan yapıya Beyşehir Belediyesi
el atarak çok amaçlı bir salon haline dönüştürdü.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun
, yaptığı açıklamada, Üçpınar
Mahallesine içerisinde düğün, nişan merasimlerinin de yapılabileceği çok amaçlı bir toplantı salonu kazandırdıklarını söyledi.
Yerleşim merkezi köy statüsünde iken muhtarlık tarafından düğün salonu yapılmak üzere temelleri atılan binanın tamamlanamadığı için yıllardır atıl vaziyette beklediğinin belirtilmesi üzerine kurum olarak harekete geçtiklerini belirten Özaltun, şunları söyledi:
"Üçpınar Mahallesi Muhtarlığı ile mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine 25 yıldır atıl vaziyette bekleyen binaya el atarak, yapıyı düğün ve nişan merasimlerinin yanısıra toplantı amaçlı olarak da kullanılabilecek çok amaçlı bir salon haline dönüştürdük. Mahallemize hayırlı olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA
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