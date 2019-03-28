Beyşehir Belediyesi'nden İlçe Müftüsüne Veda Yemeği

Beyşehir İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Artvin İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Çelikoğlu'na ilçede veda yemeği düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Artvin İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Çelikoğlu'na ilçede veda yemeği düzenlendi.





Düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, "Üç yıllık görevimizi Beyşehir'de layıkıyla yapmaya çalıştık. Beyşehir insanının hayırseverliği, mütevazılığı bizleri daha güzel hizmetler yapmaya zorlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu veda yemeğine icabet eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.





Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da yemekte yaptığı konuşmasında, "Biz ilçe müftümüzü çok sevdik. Beyşehirimizde ve 67 mahallemizde çok fazla emek verdi. Hem kendisine hem de müftülük çalışanlarına bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.





Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, "Şimdiye kadar ilçemize yaptığı tüm hizmetlerden ötürü çok teşekkür ederim. Ülkemizde bu Mahmut Çelikoğlularını çoğaltmamız gerekir. Kendisi bu konuda çok başarılı bir müftümüz. Müftümüz hizmet süresince kusursuz bir şekilde görevini yerine getirmiştir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Müftü Çelikoğlu'na ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı protokol tarafından teşekkür belgesi, plaket ve tablo takdim edildi.





Yemeğe Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Salim Erdem ile kamu kurumlarının amirleri katıldı.

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