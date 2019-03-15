Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesi'nden Sabah Namazına Giden 13 Çocuğa Bisiklet

Beyşehir Belediyesi'nden Sabah Namazına Giden 13 Çocuğa Bisiklet

1 saat önce

Beyşehir Belediyesi tarafından sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Beyşehir Belediyesi'nden Sabah Namazına Giden 13 Çocuğa Bisiklet, System.String[]
Beyşehir Belediyesi tarafından sabah namazında camiye giden 13 çocuğa bisiklet hediye edildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftülüğü'nün talepleri doğrultusunda Sadıkhacı Mahallesi'nde ikamet eden ve 40 gün süreyle camiye giderek sabah namazı programlarına katılan 13 çocuğa bisiklet sözü verdiğini hatırlattı.

Özaltun, bu programla 13 çocuğa hediyelerini verdiklerini belirterek, çocukların bisikletlerini kazasız belasız dikkatli kullanmalarını istedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelik ise Beyşehir Belediyesinin bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, Başkan Özaltun'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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