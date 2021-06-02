Beyşehir Belediyesi Şehrin Tüm Alanını Normalleşme Sürecine Hazırlıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Hazirandan itibaren yürürlüğe giren kademeli normalleşmeyle ilgili genelgesi ile Beyşehir Belediyesi şehrin tüm alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'kademeli normalleşme' sürecinde vatandaşların daha rahat ve sağlıklı şekilde vakit geçirebilecekleri tüm alanlarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında İçerişehir mahallesindeki ve Vuslat parkındaki kıyı bandının kamelya ihtiyacını karşılayarak çim biçme ve peyzaj düzenlemelerini bitirdi. Öte yandan ekipler, bisiklet ve yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Havaların da ısınmasıyla ilçenin her noktasında hummalı bir çalışma yürüten Beyşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerde bulunan parklarda ve mesire alanlarındaki yaz sezonu çalışmalarına devam ediyor.