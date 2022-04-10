Beyşehir Belediyesi üç yıllık muhasebe verilerini şehrin billboardlarına astırdı - Son Dakika

Beyşehir Belediyesi üç yıllık muhasebe verilerini, kent merkezinde bulunan billboardlara astırılarak halka duyurdu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiklerinde muhasebe kayıtlarını inceleyerek, "Teslim aldığımız borçlar" şeklinde duyurusunu yaptıklarını hatırlattı.

Bunu geleneksel hale getirerek her yıl aynı dönemde ilçe halkını kurumun muhasebe verilerinden haberdar ettiklerini belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"Bu sözümüze istinaden önceki yıllarda olduğu gibi yine aynı şeffaflıkla bu yılda belediyemiz ve kendi sosyal medya hesaplarımızdan bu beyanatımız ve şehrimizin farklı noktalarında billboardlardan '3 Yıllık Muhasebe Verilerimiz' olarak ilçe halkımızla paylaşıyoruz. Bu konuda, her daim üzerinde durduğum 'şeffaf belediyecilik' anlayışımızla tüyü bitmedik yetimin hakkını savunarak, Beyşehir halkından saklamadan ve attığımız her adımın hesabını vererek hareket ettiğimizi tekraren bildiriyorum."