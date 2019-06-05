Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma
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Beyşehir Belediyesinde bayramlaşma

1 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye personeliyle bayramlaştı.

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Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye personeliyle bayramlaştı.
Belediye binasındaki bayramlaşmada konuşan Başkan Bayındır, Beyşehir'in tüm çalışanlardan hizmet beklediğini söyledi.
Beyşehir'e el birliği içerisinde en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:
"Sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Beyşehir'in değerli evlatları, Beyşehir'in bir köşesinden geldiniz, bu topraklar için gecenizi gündüzünüze katıyor, çalışıyorsunuz. Bir takım eksiklikler olabilir. Bunları hep birlikte gidereceğiz. Beraber olursak yapamayacağımız iş yok. Hepinizin bayramı kutlu olsun."
Başkan Bayındır, daha sonra personelle bir süre sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Bayındır, Beyşehir, Güncel
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