Son Dakika Haberleri: Beyşehir Belediyesinin ilk kadın belediye başkan vekili
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Beyşehir Belediyesinin ilk kadın belediye başkan vekili

56 dakika önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın ilçe dışında olması dolayısıyla yerine vekalet etmeye başlayan kadın Belediye Meclis Üyesi Gülşah Bahçeci, "Benim için farklı bir duygu, farklı bir deneyim." dedi.

Beyşehir Belediyesinin ilk kadın belediye başkan vekili, System.String[]

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın ilçe dışında olması dolayısıyla yerine vekalet etmeye başlayan kadın Belediye Meclis Üyesi Gülşah Bahçeci, "Benim için farklı bir duygu, farklı bir deneyim." dedi.

Beyşehir Belediye Başkan Vekilimiz Bahçeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Adil Bayındır'a kendilerine bu onurlu görevi tevdi etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dün itibariyle Beyşehir Belediyesinin tarihinde ilk kadın belediye başkan vekili olarak görev yaptığına vurgu yapan Bahçeci, şunları söyledi:

"Belediye Başkanlığına bir kadın olarak vekalet etmek benim için farklı bir duygu, farklı bir deneyim oldu. Bilindiği üzere, Belediyemiz Meclisi'nde de AK Parti'den iki bayan meclis üyesi bulunuyor, görev yapıyor. Bu bağlamda bizler partimizin kadınlara bakış açısının da birer aynası durumundayız.

Bu sebeple, en büyük teşekkürüm de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partimedir. Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır Bey, ilçe dışında olduğu zamanlarda meclis üyelerimize sırayla bu görevi tevdi edip bizleri onore etmektedir. Bugün bu sırayı bize verdi. Bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Adil Bayındır Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum."

Adil Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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