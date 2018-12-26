Beyşehir Belediyesinin Kar Mesaisi Başladı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde 12 araçla kar kürüme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladı.

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde 12 araçla kar kürüme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladı.



Beyşehir Belediyesi etkili olan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. İlçede dün gece itibari ile etkili olan kar yağışıyla birlikte ekiplerin bir kısmı kırsal mahallelerde bir kısmı işe merkezde karla mücadele çalışmalarına başladı. Öte yandan, 25 personel ve toplamda 12 iş makinesi ile karla mücadeleyi çalışmalarını sürdürerek şehir merkezi ve kırsal mahallelerde acil durumlara karşı 10'ar kişilik ekiplerin hazırda bekletileceği belirtildi.



Belediye Başkanı Murat Özaltun, kış hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, karla mücadele hazırlıklarına şuanda tam olarak hazır vaziyette olduklarını belirterek, "Beyşehir Belediyesi olarak haftanın 7 günü 24 esaslı olarak çalışıyoruz. Şuanda kışa hazırlık çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimiz gerek iş makineleri ile gerekse kazma kürekle vatandaşlarımıza hizmet vermek adına tam gün çalışmalarına devam ediyor. Biz Beyşehir Belediyesi olarak son 4,5 yılda sürekli yeni araçlar alarak filomuzu güçlendirdik ve gençleştirdik. İlçemizde merkez mahallelerimizde don etkili olması sebebiyle tuzlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Buradan yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın yollarda buzlanmalara karşı dikkat etmelerini ve kazasız belasız gidecekleri yere ulaşmalarını Allahtan temenni ediyorum" dedi. - KONYA

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