Beyşehir Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Beyşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçeye hizmet etmek için durmadan çalıştıklarını söyledi.

İlçeye daha çok hizmet etmenin yolunun kurum bünyesine daha çok araç ve gereç kazandırmaktan geçtiğini vurgulayan Bayındır, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda, araç filosuna yeni dahil ettikleri araç ve iş makineleri ile ilçeyi 6 bölgeye bölüp daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet edeceklerini dile getirdi.

Yöreyi daha güzel yarınlara hazırlamak istediklerini ifade eden Bayındır, "İnşallah makine sayımızı çoğaltarak, 6 bölge ile Beyşehir'i daha güzel yarınlara hazırlayacağız. Bunu yaparken yine tasarruf içinde olacağız. Sene sonuna kadar bölgenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak makine donanım sayısına ulaşacağız. Planlamanın içinde temmuz, Ağustos ayı gibi borcu bitirmek var. Hep beraber borçsuz giden, hesabını bilen, emanetin sahibi olduğunu unutmayan bir felsefeyle şehrimize Beyşehir halkına hizmet edeceğiz." dedi.

İlçe merkezinde yürütülen doğalgaz altyapısı çalışmalarına da değinen Bayındır, şunları kaydetti:

"Yeni Mahalle'de doğalgaz işleri bitiyor. Ufak tefek eksiklikler var. Girilmeyen sokaklar var. Bunların da tamamlandığı takdirde bozulan, kazılan her neresi varsa, girmediğimiz yer kalmayacak. Şehrin her noktasında asfalt çalışmaları yaparak, şehrimizi yolları ile hatırlatacağız. Alacağımız asfalt plentimizi inceliyorum. Saatte 120 ton ile 160 ton kapasiteli bir plent. Bunu kazandırdığımızda, Beyşehir 67 mahallesi ile beraber hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi yağı ile kavrularak bu işin içinden çıkacaktır. Önümüzdeki sene önce Yeni Mahalle, Esentepe, Beytepe mahallelerinde kaldırımıyla ve asfaltıyla yapılması gereken ne varsa o bölgeleri bitireceğiz."