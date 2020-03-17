Beyşehir beyaza büründü - Son Dakika

Beyşehir'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde durdu. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. İlçe merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek rakımlı yerleşim merkezlerinde 20 santimetreyi geçti.

Beyşehir Belediyesi kar yağışının başlaması ile birlikte yolları ulaşıma açık tutabilmek için geceden bu yana yoğun bir mesai gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve dış mahallelerde iş makineleri ile yolları kardan temizleyebilmek için seferber oldu. Ekiplerce, sabah saatlerinde ise özellikle eğimli yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yürütüldü. Belediye ekipleri, yolların yanısıra yaya trafiğinde olumsuzluklar yaşanmaması için kaldırımlarda da kar temizliği yaptı.

Öte yandan, ilçede kar yağışının etkili olduğu saatlerden bu yana farklı güzergahlarda çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlar, çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.