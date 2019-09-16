Beyşehir Bisiklet Festivali sona erdi

Beyşehir ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Geleneksel Bisiklet Festivali sona erdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin 23 farklı ilinden 119, İsveç'ten 2 olmak üzere toplamda 121 bisikletsever katıldı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen göl etrafı bisiklet turuna katılan bisikletseverler iki gün süren etkinlikte toplam 167 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi.

Bisikletseverler, tur esnasında mola verdikleri Hacıakif Adası karşısındaki göl kenarında 150 çınar fidanını da toprakla buluşturdu.

Bisikletseverler ayrıca, güzergah üzerindeki Yeşildağ Mahallesi'nde açılan Beyşehir'i konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi.



İlk etabın tamamlanmasının ardından geceyi Gölyaka Kızılkirse mevkisindeki kampta geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı, geceyi alanda kurulan çadırlarda geçirdi.

Turun ikinci etabında ise bisikletseverler 93 kilometrelik Gölyaka-Fele- Hüyük Sonsuz Şükran Köyü ve Beyşehir güzergahında pedal çevirdi.



Beyşehir Gölü Etrafı Bisiklet Turu, başladığı alan olan festival meydanında tamamlandı.



Alanda bisikletseverleri karşılayan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, turu başarıyla tamamlayan bisikletseverlerin tamamına katılım belgelerini verdi.