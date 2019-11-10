Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Konya'nın Beyşehir ilçesinde anma töreni düzenlendi.


Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na Beyşehir İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunurken bayraklar yarıya indirildi. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, gaziler, öğrenciler katıldı.


Anıt Meydanı'ndaki törenin son bulmasının ardından 10 Kasım anma programı daha sonra Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde devam etti. Burada, ilçe protokolü ve davetliler açılan sergiyi gezdi. Konferans salonundaki programda ise Atatürk konulu şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, "son yolculuk" adlı belgesel film izlendi, oratoryo, "cumhuriyet kahramanları" gösterileriyle devam etti. "Atatürk'ten son mektup" adlı şiirin okunmasının ardından program sona erdi. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Beyşehir, 10 Kasım, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]