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Beyşehir'de 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni

1 saat önce

Beyşehir'de düzenlenen 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni kapsamında Dumanlı Mahallesi'ndeki Dumanlı Yaylası'nda yörüklerin temsili göçünün canlandırılması renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'de 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni, System.String[]
Beyşehir'de düzenlenen 11. Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni kapsamında Dumanlı Mahallesi'ndeki Dumanlı Yaylası'nda yörüklerin temsili göçünün canlandırılması renkli görüntüler oluşturdu.
Solaklı Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçe merkezinde Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde temsili yörük göçü canlandırıldı.
Eşrefoğlu Camisi'nin önünden başlayan kortej yürüyüşü, göl kenarındaki festival alanında sona erdi.
Dumanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen yörük şöleni de Türkiye'nin dört bir yanından gelen Türkmen beyleri ve yörükleri buluşturdu.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, şölende yaptığı konuşmada, Dumanlı Yaylası'nın sadece Beyşehir değil, Manavgat ve Serik ilçelerinde yaşayan insanları da buluşturduğunu söyledi.
Etkinlikte, yöresel folklor oyunları sergilendi, halk ozanları konser verdi, yöresel sanatçılar sevilen türkülerini seslendirdi.
Programa, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa, Solaklı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak ile çok sayıda yörük katıldı.
Beyşehir, Solaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:11 Kaynak: AA
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