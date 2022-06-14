Koroyu oluşturan müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz, ilçenin yetenekli çocuklarından oluşturdukları koro ve orkestranın yaklaşık 2,5 ay süren bir provanın ardından çalışmalarını tamamlayarak ilk kez seyirci karşısına çıktığını söyledi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Beyşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Yaza Merhaba Konseri" gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de 115 kişiden oluşan öğrenci korosu konser verdi - Son Dakika

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