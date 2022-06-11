Beyşehir'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik" konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, yaşanılan sürecin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu, sancılarının hatırlandığını söyledi.

Tarihin bir milletin dikiz aynası olduğunu vurgulayan Muşmal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Türk milleti tarihin en karanlık gecelerinden biri yaşadı, yaşatıldı. Çünkü bu örgüt, milletin uçağıyla, yani bizim uçaklarımızla devletin, milletin uçağıyla tankıyla, topuyla, silahıyla milletin köprülerini, milletin yollarını meydanlarını kapatarak, o devletin vergileriyle alınmış silahları millete doğrulttu. Yani kurşunlara halkı hedeflediler, tarihin hiçbir döneminde bu derece bir darbe girişimi, darbe olmamıştır. Yani yönetime bir müdahale olmuştur ama burada çok daha vahim şekilde halkı kurşun yağmuruna tutmuşlardır. Orada olan insanlardan birileri de biz olabilirdik, yani biraz bu empatiyle hareket edelim, İstanbul'da, Ankara'da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde çok sayıda şehit verdik, birçok gazimiz oldu biliyorsunuz."