Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 2018 Yılında 494 Çift Dünyaevine Girdi

Beyşehir'de 2018 Yılında 494 Çift Dünyaevine Girdi

37 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2018 yılında 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 494 çift, nikah işlemlerinin ardından dünyaevine girdi.

Beyşehir'de 2018 Yılında 494 Çift Dünyaevine Girdi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2018 yılında 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 494 çift, nikah işlemlerinin ardından dünyaevine girdi.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, 2018 yılında 494 çiftin nikah akitleri gerçekleştirildi. Evlendirme Memurluğu verilerine göre, söz konusu dönemde 18 yaşından küçük olması sebebiyle 10 kişinin nikahı anne baba rızası, 5 kişinin de mahkeme kararıyla kıyıldı. Bu arada, Suriye uyruklu 6, Alman uyruklu 4, Fas uyruklu 4, Azerbaycan uyruklu 2, Afgan uyruklu 2, Endonezya uyruklu 1, Bulgar uyruklu 1 ve Norveç uyruklu 1 olmak üzere toplam 21 yabancı uyruklu kişinin de 2018 yılında nikah işlemleri gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, "Beyşehir Belediyesi olarak geride kalan yılda 494 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Zaman zaman belediye başkanı olarak bizim kıydığımız nikahlar da oldu. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Beyşehir'de nikahını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Beyşehir ilçesinde 2017 yılında ise 531 nikahın kıyıldığı belirtildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Beyşehir Belediyesi, Konya, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurt Dışında Evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın Nikah Görüntüleri Ortaya Çıktı Sinan Akçıl'la Dünyaevine Giren Burcu Kıratlı Sosyal Medya Hesabındaki Soyadını Değiştirdi

Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:38:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 2018 Yılında 494 Çift Dünyaevine Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]