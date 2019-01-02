Beyşehir'de 2018 Yılında 494 Çift Dünyaevine Girdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2018 yılında 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 494 çift, nikah işlemlerinin ardından dünyaevine girdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2018 yılında 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 494 çift, nikah işlemlerinin ardından dünyaevine girdi.



Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, 2018 yılında 494 çiftin nikah akitleri gerçekleştirildi. Evlendirme Memurluğu verilerine göre, söz konusu dönemde 18 yaşından küçük olması sebebiyle 10 kişinin nikahı anne baba rızası, 5 kişinin de mahkeme kararıyla kıyıldı. Bu arada, Suriye uyruklu 6, Alman uyruklu 4, Fas uyruklu 4, Azerbaycan uyruklu 2, Afgan uyruklu 2, Endonezya uyruklu 1, Bulgar uyruklu 1 ve Norveç uyruklu 1 olmak üzere toplam 21 yabancı uyruklu kişinin de 2018 yılında nikah işlemleri gerçekleştirildi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, "Beyşehir Belediyesi olarak geride kalan yılda 494 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Zaman zaman belediye başkanı olarak bizim kıydığımız nikahlar da oldu. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Beyşehir'de nikahını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah" dedi.



Beyşehir ilçesinde 2017 yılında ise 531 nikahın kıyıldığı belirtildi. - KONYA

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