Beyşehir'de 2019 yılında 475 çift nikah masasına oturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 2019 yılında 475 çift nikah masasına oturdu - Son Dakika

Beyşehir'de 2019 yılında 475 çift nikah masasına oturdu

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl 475 çiftin dünyaevine girdiği bildirildi.

Beyşehir'de 2019 yılında 475 çift nikah masasına oturdu, System.String[]

Beyşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl 475 çiftin dünyaevine girdiği bildirildi.


Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılının gelmesiyle birlikte geride kalan 2019 yılının ilçedeki evlenme istatistiklerinin de belli olduğu belirtildi.


Buna göre, 2019 yılında Belediye Evlendirme Memurluğu'na evlilik için başvuruda bulunan 475 çiftin nikahlarının kıyıldığı belirtilerek, "Bu nikahların 12'si yabancı uyruklu kişiyle evlilik şeklinde, 5'i mahkeme kararı, 11'i ise anne baba rızasıyla gerçekleşti. 2018 yılında dünyaevine giren çift sayısı Beyşehir'de 526 idi. 2017'de bu rakam 540, 2015'te 542 ve 2014'te ise 521 olmuştu. Buna göre, ilçemizde son 5 yılda en az dünyaevine giren çift sayısının 2019'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz." denildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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