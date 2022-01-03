Beyşehir'de 2021'de 579 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geride kalan 2021 yılında 579 çiftin nikahı kıyıldı.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunun 2021 yılı nikah kıyma istatistiki verilerinin belli olduğu bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, geçen yılın 12 aylık döneminde belediyeye başvuru yaparak nikahı kıyılan 579 çiftten 53'ünün yabancı uyruklu olduğu, 2021 yılında evlenen çift sayısında bir önceki yıla göre rekor ölçüde artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılında da 440 çiftin dünyaevine girdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"2021 yılında 53'ü yabancı uyruklu çift, 13'ü mahkeme kararı ve anne baba rızası ile evlenen, 513'ü ise normal nikah olmak üzere toplamda 579 çift dünya evine girmiştir. Pandemi sonrası normalleşme süreci ile birlikte kıyılan nikah sayısı bir önceki yıla göre büyük artış göstermiştir. Geride bıraktığımız 2021 yılında rekor sayıya ulaşılmıştır."