Beyşehir'de 26 okul ve 124 salonda bin 557 öğrenci LGS'ye girecek - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 26 ortaokul ve 124 salonda yapılacak LGS için okul binalarının hazır hale getirildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi ilçede de 20 Haziran Cumartesi günü ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak LGS nedeniyle eğitim kurumlarına 3 bin koruyucu maske, 650 eldiven, ayaktan pedallı dezenfektan ünitesi, 26 el dezenfektanı, 125 sprey dezenfektan ve 23 yüzey temizleyici dağıtımının yapıldığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sınav öncesinde tüm okullarda gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirten Konuk, ilçede sınava toplam bin 557 öğrencinin gireceğini kaydetti.

Konuk, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin en uygun koşullarda sınavı gerçekleştirmesi için ilçemizde tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Öğrenci ve velilerimizin kendilerini ve diğer insanların sağlığını korumak için alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.