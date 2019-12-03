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Beyşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları

7 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Beyşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Beyşehir ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Programda konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün öneminden ve kutlanmasının amacından söz etti. Bugünün, engelliler konusunda dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması anlamında özel bir gün olduğunu belirten Özdemir, "3 Aralık günü engellilerin toplum içindeki sorunlarının ortaya konması ve çözüm yollarının bulunması açısından da bizlerin bir vicdan muhasebesi yapması açısından da değer taşımaktadır. Engellilerimizi hatırlamak veya beklentilerini hatırlatmak için 3 Aralık günü veya 10-17 Mayıs haftası sadece yeterli değildir. Engellilerimizin önem ve değerini bir güne sığdırmak akla mantığa da uygun değildir. Bizler engelli kardeşlerimizle her gün beraberiz ve onların tercümanı olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Nejdet Ünaldı ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenledikleri programa katılımlarıyla ilgi gösteren ilçe yöneticilerine ve herkese teşekkür etti. Ünaldı, "Okulumuzun ve özel eğitim sınıfı öğrencilerimizin ortaklaşa hazırlamış olduğu programımızda, öğrencilerimizin neler başarabileceğini sunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından düzenlenen programda özel öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. İşaret dili klibi, ront gösterisi, dans gösterileri ve işaret dili korosunun seslendirdiği konserin ardından program bayrak ve bölgeler folklor gösterisi, spor etkinlikleri ile devam etti. Özel öğrencilerin sahnelediği 7 cüceler gösterisi sonrasında program davul, org, ritim çalışması ve pankart gösterisi ile sona erdi.


Etkinliğe İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Turfand, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Dünya Engelliler Günü, Beyşehir, Aralık, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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