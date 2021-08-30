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Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30.08.2021 12:35
Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Anıt meydanındaki kutlamalar Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ile Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz'ün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Anıt Meydanı'nda açılan ve Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri nüfusuna kayıtlı olan 41 şehidin görsellerinin yer aldığı rölyef sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi açılışında konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, şehitlik müessesesinin önemine ve kutsiyetine dikkati çekerken, bölgedeki şehitleri tekrar kendilerine hatırlatan, şehitliğin ne olduğu noktasında kendilerini düşündüren ve farkındalık oluşturan yapılan bu çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Özdemir, "Burada bu şehitlerimizi tekrar görme fırsatını veren, düşünen ve bu işi gerçekleştirenlere sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açılışın yapılmasının ardından protokol ve törene katılanlar sergiyi gezdi. Sergi, anıt alanında bugün, Beyaz Park'ta ise bir hafta süreyle açık kalacak ve gezilebilecek. Öte yandan, anıt alanındaki törenin son bulmasının ardından ilçe protokolü, şehitliği de ziyaret ederek şehitler için hep birlikte dua etti. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KONYA

Yusuf Özdemir, 30 Ağustos, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika


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