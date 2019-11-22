Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü
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Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü, System.String[]

Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 719. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan İhsan İşleyen (47), kiremitleri çıkarmak istediği sırada ayağı kayarak düştü.

Ağır yaralanan İşleyen, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Mahalle, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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