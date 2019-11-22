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Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü
6 saat önce
Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 719. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan İhsan İşleyen (47), kiremitleri çıkarmak istediği sırada ayağı kayarak düştü.
Ağır yaralanan İşleyen, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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