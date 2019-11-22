Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü - KONYA
Son Dakika Güncel Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü - KONYA - Son Dakika

Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü - KONYA

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 719. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan İhsan İşleyen (47), kiremitleri çıkarmak istediği sırada ayağı kayarak düştü.

Ağır yaralanan İşleyen, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü - KONYA

Yeni Mahalle, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:35 Kaynak: AA
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