Beyşehir'de 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde açılışı yapılan 4006 TÜBİTAK bilim fuarında öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İhsan Kabadayı Ortaokulu'ndaki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaklaşık 1 buçuk yıllık aradan sonra böyle bir açılışı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuk, "Bu yılda geçtiğimiz yıldan müracaatımız olan TÜBİTAK projemiz 3 taneydi. İhsan Kabadayı Ortaokulu ailesini kutluyorum. Ben bu fuar açılışının, kermesin, okulumuza, şehrimize ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Danışman öğretmen ve öğrenciler, fuar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.