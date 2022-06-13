Katılımcılar ve protokol daha sonra fuarı gezerek öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika

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