Beyşehir'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Beyşehir'de öğrencilerin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü İrfan Karabacak, okuldaki fuarın açılışında 27 projenin sergilendiği fuarda okulda görev yapan tüm öğretmen ve öğrenim gören öğrencilerin yer aldığını hatırlattı.
Katılımcılar ve protokol daha sonra fuarı gezerek öğretmen ve öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri ile davetliler katıldı.
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