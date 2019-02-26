Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 53 Bin 858 Kişi Oy Kullanacak

Beyşehir'de 53 Bin 858 Kişi Oy Kullanacak

2 saat önce

Beyşehir'de, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu.

Beyşehir'de 53 Bin 858 Kişi Oy Kullanacak, System.String[]
Beyşehir'de, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu.

İlçe Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayısı 53 bin 130 ve sandık sayısı 184 olan Beyşehir'de, önümüzdeki mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde 53 bin 858 seçmen, 199 sandıkta oy kullanacak.

31 Mart'ta, Beyşehir'de hastalığı ya da engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğu sağlık raporu ile belgeli 12 seçmen de, görevlendirilen 12 seyyar sandığın ikamet adreslerine götürülmesiyle oy kullanabilecek.

Öte yandan, Hüyük ilçesinde 13 bin 114 seçmen 47 sandıkta, Derebucak ilçesinde ise 5 bin 293 seçmen 21 sandıkta oy kullanacak.

Öte yandan, yapılacak seçimlerde kullanılacak şeffaf sandık ve paravanlar, İlçe Seçim Kurulu tarafından oy kullanma merkezlerine gönderilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Beyşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de 53 Bin 858 Kişi Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]