Beyşehir'de AK Parti Gençlik Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, 16-26 yaş arasındaki gençlerin katılabildiği AK Parti Gençlik Futbol Turnuvası başladı.

Esentepe Mahallesi'ndeki sentetik çim sahada düzenlenen turnuvanın açılış müsabakası öncesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, ilçede yaşayan gençlere yönelik olarak düzenledikleri futbol turnuvasının kazasız bir şekilde tamamlanması dileğinde bulunarak, bundan sonraki günlerde de yeni etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Elkin, turnuvaya katılan takımlara başarı temennisinde bulundu.

Açılış programına katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır da centilmence geçecek bir turnuva olması arzusu içerisinde olduklarını belirterek, katılan tüm takımlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından futbol turnuvasının ilk müsabakası Kaymakam Özdemir'in başlama vuruşuyla start aldı.

12 takımın 3 grupta mücadele edeceği turnuvada grup müsabakaları 13 Ağustos'ta tamamlanacak, ardından çeyrek, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak, şampiyon takım belli olacak.