Beyşehir'de Akdeniz meyve sineği zararlısına yönelik bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Akdeniz meyve sineği zararlısına yönelik bilgilendirme çalışmaları - Son Dakika

Beyşehir'de Akdeniz meyve sineği zararlısına yönelik bilgilendirme çalışmaları

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürütülen bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Beyşehir'de Akdeniz meyve sineği zararlısına yönelik bilgilendirme çalışmaları, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürütülen bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hal İçi'nde kurulan pazar yerinde meyve satışı yapılan tezgahları ziyaret etti.

Ziraat mühendisleri, meyve satıcılarını, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı bilgilendirirken, bitki zararlılarının bölgeye yayılmaması için çevre temizliğinin önemini anlattı.

Bilgi broşürü de dağıtan ekipler, meyve satıcılarına konuya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Beyşehir, Akdeniz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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