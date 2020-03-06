Beyşehir'de amatör denizci belgesi için başvurular başladı - Son Dakika
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Beyşehir'de amatör denizci belgesi için başvurular başladı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör denizci belgesi almak isteyenler için müracaatların başladığı bildirildi.

Beyşehir'de amatör denizci belgesi için başvurular başladı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör denizci belgesi almak isteyenler için müracaatların başladığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, amatör denizci belgesi sahibi olmak isteyenler için verilecek eğitimin ardından sınav yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Antalya Liman Başkanlığı tarafından kararlaştırılan sınava girmek için Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 15 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulması gerektiği kaydedildi.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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