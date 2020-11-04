Beyşehir'de amatör denizcilik belgesi sınavı yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, amatör denizcilik belgesi sınavı yapıldı.
Antalya Liman Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sınava, başvuru yapan 96 kişi katıldı.
Başvuru sahiplerine, sınav öncesinde yaklaşık 60 dakika süren eğitim verildi. Ardından 60 sorunun yöneltildiği sınav gerçekleştirildi.
Sınav sonrasında başarı gösteren katılımcılara amatör denizcilik belgesi verileceği, belgesi sahiplerinin ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerinde bulunabileceği belirtildi.
- Kaynak: AA
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