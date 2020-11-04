Beyşehir'de amatör denizcilik belgesi sınavı yapıldı - Son Dakika

Sınav sonrasında başarı gösteren katılımcılara amatör denizcilik belgesi verileceği, belgesi sahiplerinin ticari amaç olmaksızın gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerinde bulunabileceği belirtildi.

Antalya Liman Başkanlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sınava, başvuru yapan 96 kişi katıldı.

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