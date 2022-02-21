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Beyşehir'de Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylada kar yürüyüşü - Son Dakika

Beyşehir'de Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylada kar yürüyüşü

21.02.2022 13:47
Beyşehir'de Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylada kar yürüyüşü

Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu olarak düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Karla kaplı Anamas Dağı eteklerindeki İslibucak, Çataloluk, Çayırlık Yaylası mevkiindeki yaylada kar örtüsü üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe doğaseverlerin katılımının yüksek olduğunu ifade eden Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Harika kar görselleri altında 6 kilometrelik bir kar yürüyüşümüz oldu. Katılımcılarımıza mangalda sucuk ikram ettik. Ayrıca, etkinliğimize Fransa'dan bisikletleriyle Türkiye'ye gelen bir çiftimizin de katılması tüm doğaseverleri mutlu etti. Katılımlarından dolayı tüm doğaseverlerimize teşekkür ediyoruz."

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Doğa Derneği, Anamas Dağı, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylada kar yürüyüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de Anamas Dağı'nın eteklerindeki yaylada kar yürüyüşü - Son Dakika
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