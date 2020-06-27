Beyşehir'de apartman dairesinde yangın - Son Dakika

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu mutfak eşyalarının ve dolaplarının zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler ardından mutfaktaki alevlere müdahale etti, dairedeki dumanı tahliye etti.

Zafer C.'ye ait dairede, mutfak tüpünden çıktığı belirlenen yangın dolayısıyla içeriye oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak girebilen itfaiye ekipleri, yanan tüpü önce ıslak battaniye ile üzerini örtüp söndürmeye çalışırken, başarılı olamayınca su sıkarak söndürüp balkona çıkardı.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, binadaki diğer dairelerde oturanlar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle , Bağlar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 5'inci katından yükselen dumanlar üzerine itfaiyeye ev yangını ihbarında bulunuldu.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katında mutfakta çıkan yangın evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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