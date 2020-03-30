Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de apartmanda elektrik panosu yangını - Son Dakika
Beyşehir'de apartmanda elektrik panosu yangını
6 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yeni Mahalle, 41366 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti.
Yangını fark eden çevredekilerin apartmanın giriş kapı camını kırarak yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı elektrik panosundaki yangına itfaiye ekibi de hızla müdahale etti.
Yangın büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi