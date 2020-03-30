Beyşehir'de apartmanda elektrik panosu yangını - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yeni Mahalle, 41366 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri belirtilen adrese gitti.

Yangını fark eden çevredekilerin apartmanın giriş kapı camını kırarak yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı elektrik panosundaki yangına itfaiye ekibi de hızla müdahale etti.

Yangın büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.