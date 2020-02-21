Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

7 saat önce

Beyşehir ilçesinde arpa yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde arpa yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 40 DV 082 plakalı arpa yüklü kamyon Beyşehir- Şarkikaraağaç karayolunda seyir halinde iken Kuşluca Mahallesi yakınlarından kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu şerit üzerinde yan yatan kamyonun kasasındaki hububat yola döküldü.

Yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yola dökülen hububat ürünü nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Ürünün kepçeler tarafından yol üzerinden toplanarak kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar sağlanabildi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkikaraağaç, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]