Beyşehir'de arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde arpa yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 40 DV 082 plakalı arpa yüklü kamyon Beyşehir- Şarkikaraağaç karayolunda seyir halinde iken Kuşluca Mahallesi yakınlarından kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu şerit üzerinde yan yatan kamyonun kasasındaki hububat yola döküldü.
Yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yola dökülen hububat ürünü nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Ürünün kepçeler tarafından yol üzerinden toplanarak kaldırılmasının ardından ulaşım tekrar sağlanabildi.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.