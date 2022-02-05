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Beyşehir'de asker uğurlaması programı düzenlendi - Son Dakika

Beyşehir'de asker uğurlaması programı düzenlendi

05.02.2022 14:01
Beyşehir'de asker uğurlaması programı düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kışlalarına gidecek asker adayları için program düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kışlalarına gidecek asker adayları için program düzenlendi.

Vatani görevlerini yapmak için yola çıkacak olan gençler, aileleriyle şehirler arası otobüs terminaline geldi. Burada davul zurna eşliğinde halay çeken gençler, kaşık havaları eşliğinde arkadaşlarıyla oynayarak eğlendi.

Evlatlarını vatan borcu için yolcu eden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Amasya'daki birliğine teslim olmak üzere uğurlanan Bekirhan Usta, vatani görevini yapacağı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Fatih Yıldırım da asker olmanın gururunu şimdiden yaşadığını dile getirdi.

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Şehirler Arası Otobüs, Konya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de asker uğurlaması programı düzenlendi - Son Dakika


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