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Beyşehir'de aşure şenliği

2 saat önce

Beyşehir'de, göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda kurulan El Emeği Kadınlar Pazarı'nda tezgah açan kadın satıcılar, aşure yaptı.

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Beyşehir'de, göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda kurulan El Emeği Kadınlar Pazarı'nda tezgah açan kadın satıcılar, aşure yaptı.

El Emeği Kadınlar Pazarı'nda tezgah açan kadınların düzenlediği aşure şenliğinde, yaklaşık 500-60 kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz her zaman daim olsun. Dileğimiz, adetlerimizden, geleneklerimizden kopmayalım inşallah." dedi.

El Emeği Kadınlar Pazarı esnafından Hatice Afşar da kadınlar pazarında bir farkındalık oluşturmak için satış yapan kadınlarla böyle bir aşure şenliği düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "Sağolsun tüm arkadaşlar da onayladı. Karınca kararınca evinde ne varsa herkes bir şeyler getirdi. Herkes aşuremizin tadına bakmış oldu. Umduğumuzun da üzerinde bir katılım vardı. İnşallah her yıl devamını getirmeyi istiyoruz bu etkinliğin." dedi.

Kadın esnaf Hatice Özenser ise imece usulü gerçekleştirdikleri etkinlikte yaklaşık 500-600 kişiye aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Hem pazarımızın adını duyuralım, hem de böyle mübarek bir günde şenlik yapalım diye düşündük. Kalabalığımız da güzel oldu. Gelen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adil Bayındır, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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