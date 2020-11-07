Beyşehir'de ata sporu okçuluk gelişiyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ata sporu okçuluğun giderek geliştiği belirtildi.

Beyşehir Geleneksel Spor Kulübü Başkanı İbrahim Akış, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata sporu okçuluğun ilçede yürüttükleri çalışmalarla son dönemde sürekli yükselen bir ivme kazandığını söyledi.

Okçuluğun yörede her geçen gün daha iyiye doğru gittiğini aktaran Akış, ilçede kendi imkanlarıyla yaptıkları bu spor branşını sponsor destekleriyle yürütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Amaçlarının ilçede yaşayan gençlere ve yeni nesle okçuluk sporunu sevdirmek ve okçulukta bölgeyi daha iyi noktalara getirebilmek olduğunu anlatan Akış, "Hedefimiz ata sporumuz olan okçuluğun Beyşehir'de geliştirilmesi ve daha çok sevdirilerek geniş kitlelere ulaştırılması. Beyşehir'i yakın gelecekte okçuluk sporunda söz sahibi bir ilçe konumuna getirmeyi çok arzu ediyoruz. Ata sporumuz olan okçuluğa sahip çıktıkları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Yağcıoğlu'na kulüp olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

Akış, kulüp olarak bir süre önce Kütahya'nın Simav ilçesindeki bin 450 metre rakıma sahip Gölcük Yaylası'nda düzenlenen okçular buluşması etkinliğine katıldıklarını da hatırlatarak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 okçunun katıldığı yarışlarda, Beyşehir'e ve Konya bölgesine 1 birincilik, 1 de üçüncülük kazandırdıklarını belirtti.